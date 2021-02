Afgelopen jaar grootste economische krimp sinds WO II; wel kleiner dan in andere eurolanden

Afgelopen jaar is de Nederlandse economie met 3,8 procent gekrompen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die krimp is net iets sterker dan het vorige dieptepunt in 2009 door de kredietcrisis, en daarmee de grootste daling die het CBS sinds de Tweede Wereldoorlog heeft gemeten.

Overigens was de historische krimp in Nederland kleiner dan in andere landen. Zo kromp de economie volgens Europees statistiekbureau Eurostat in de eurolanden gemiddeld 6,8 procent.

Turbulent jaar

De bedrijvigheid in Nederland sprong afgelopen jaar op en neer door de coronapandemie. Na een historische daling van 8,5 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van de eerste drie maanden, volgde een even historische groei van 7,8 procent in het derde kwartaal.

Het jaar eindigde met een min van 0,1 procent. In die laatste maanden van het afgelopen jaar zorgde vooral een daling van de consumptie voor krimp. Dat was ook de periode waarin de tweede lockdown werd ingesteld. De krimp was nog groter geweest, als de hoeveelheid investeringen niet ook tegelijkertijd was toegenomen.