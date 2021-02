Debutant Karatsev blijft met plek bij laatste vier verbazen tijdens Australian Open

Aan het sprookje van qualifier Aslan Karatsev in Melbourne komt vooralsnog geen einde. De Rus, die debuteert op een grandslamtoernooi, plaatste zich voor de halve finales door de met rugproblemen kampende Grigor Dimitrov te verslaan: 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

De als achttiende geplaatste Dimitrov was lange tijd de betere speler van de twee. Toen zijn fysieke ongemak groter werd, ging de nummer 114 van de wereld erop en erover.

De Bulgaar werd na de derde set aan z'n rug behandeld en zo kreeg Karatsev tijd om na te denken. De Rus ging echter niet dromen, hield zijn concentratie vast en toonde geen enkel mededogen tegen de nauwelijks meer lopende Dimitrov.

De al 27-jarige Karatsev is de eerste speler die bij zijn debuut de laatste vier op een grandslamtoernooi haalt en pas de vijfde qualifier die zover op een grandslam reikt. John McEnroe (1977 op Wimbledon) en Filip Dewulf (1997 op Roland Garros) zijn twee van hen.

Drie ATP-zeges

Voor de Australian Open had Karatsev slechts dertien partijen op het hoogste niveau (ATP-tour) gespeeld. Daarvan had hij er drie gewonnen. Twee weken terug maakte Karatsev samen met Daniil Medvedev en Andrej Roeblev (zij spelen woensdag in de kwartfinales tegen elkaar) deel uit van de Russische ploeg die de ATP Cup veroverde.

In de halve finale wacht de winnaar van Novak Djokovic-Alexander Zverev.