Houtkachels blijken, na opnieuw rekenen, grootste bron van fijnstofuitstoot

Houtkachels en -haarden zijn vervuilender dan eerder werd aangenomen. Door een nieuwe rekenmethode van het RIVM blijkt dat houtstook de oorzaak is van 23 procent van de uitstoot van fijnstof in Nederland. Eerder werd van 10 procent uitgegaan.

Voorheen werd fijnstof dat vlak buiten een schoorsteen condenseert niet meegerekend. Die vorm van fijnstof 'vliegt' als gas de schoorsteen uit, maar neemt later alsnog een vaste vorm aan.

Door het zogeheten condenseerbare fijnstof mee te rekenen, blijkt dat de houtstook de grootste bron van fijnstofuitstoot in Nederland is. Daarna volgt het wegverkeer, hoewel auto's wel weer meer schadelijke stikstofdioxiden uitstoten, zegt Margreet van Zanten, hoofd emissieregistratie bij het RIVM, tegen de Volkskrant.

Totale uitstoot daalt

Het RIVM heeft de uitstoot van gecondenseerd fijnstof met terugwerkende kracht toegevoegd aan de hoeveelheid totale uitstoot sinds 1990. De fijnstofuitstoot is sindsdien flink gedaald, onder meer door roetfilters in dieselauto's te installeren. De afgelopen jaren daalt de uitstoot minder snel.

Volgens het RIVM kan met rookreinigers ook de fijnstofuitstoot uit houtstook worden teruggedrongen. Er zijn ongeveer één miljoen houtkachels en -haarden in Nederland, op zo'n 7,8 miljoen huizen in Nederland.

De Stichting Houtstookvrij zegt tegen Trouw blij te zijn met de nieuwe RIVM-cijfers. De "slechte beurt" van houtstook bewijst volgens haar het belang om woonwijken houtstookvrij te maken. Daartegenover staat de stichting De Groene Stoker, een groep kachelbezitters die zich gecriminaliseerd voelt en tegen een mogelijk houtstookverbod strijdt.

Geen draagvlak

Met name mensen met luchtwegproblemen als astma ondervinden last van houtstook. Staatssecretaris Van Veldhoven liet in 2019 weten dat er geen algemeen verbod op houtkachels zal komen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft daartoe geadviseerd, maar dat advies werd opzij gelegd door de minister vanwege het gebrek aan draagvlak, ontdekten drie regionale kranten vorig jaar.

Sinds 1 januari 2020 mogen alleen nog maar kachels worden verkocht die aan nieuwe normen voldoen. Zo mogen ze nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten.