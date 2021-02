WHO-baas optimistisch: vijf weken dalingen aantal besmettingen • Proeffestival populair

Er is veel animo voor de twee proeffestivals op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, volgende maand. Om 19.00 uur vanavond waren er al 63.000 aanmeldingen, zei programmamanager Pieter Lubberts in het televisieprogramma Jinek. "Het is echt ontploft. We wisten niet wat we meemaakten. Dat geeft wel aan dat mensen er echt behoefte aan hebben", zei Lubberts.

Op 13 maart is op het terrein een dancefestival en een dag later wordt een popfestival georganiseerd. Op beide dagen kunnen 1500 mensen bij de proeffestivals zijn, verdeeld in drie groepen van 500. Elk van die groepen moet zich aan andere regels houden bij de test. Zo wordt onderzocht hoe een festival in coronatijd het best georganiseerd kan worden. Het grootste deel van de tienduizenden aanmeldingen zal er dus niet bij kunnen zijn. "We moeten wel een beetje gaan kiezen denk ik", aldus Lubberts.

Om binnen te komen bij de proefevenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen. Verder wordt hun temperatuur gemeten en worden er steekproefsgewijs sneltesten afgenomen. Met een speciale sensor die bezoekers moeten dragen wordt bijgehouden wanneer en hoelang ze bij elkaar in de buurt zijn geweest. Zo worden ook de effecten getest van een festival zonder anderhalvemeterregel. "We willen een zo natuurlijk mogelijke omgeving nabootsen", zei Lubberts.

Vandaag was een eerste proef van Fieldlab, dat ook de festivals organiseert. Dat was tijdens een congres in het Beatrix Theater. Later volgen nog een cabaretvoorstelling van Guido Weijers en voetbalwedstrijden. Op 6 en 7 maart zijn er ook concerten in de Ziggo Dome.