Actiegroep Viruswaarheid wraakt gerechtshof • Supermarkten houden zich aan avondklok

Actiegroep Viruswaarheid, die de rechtszaak over de avondklok had aangespannen, is blij met de overwinning. Voorman Willem Engel noemt het een flinke opsteker. "Eerder was ons vertrouwen tot een minimum gedaald. Afgelopen donderdag is deze zaak behandeld. En er is nu al vonnis. Rechter Hoekstra was to the point."

Engel zegt tot nu toe twaalf zaken tegen de Nederlandse Staat te hebben gevoerd. "De eerste was tegen de lockdown. Steeds levert de overheid geen bewijs waarvoor deze maatregel nodig zijn. We hebben nog drie hoger beroepen lopen."

Zijn broer, Jan Engel, valt hem bij. "We hadden er niet meer op gehoopt. We hadden eerder al zaken verloren, dus we geloofden al niet meer echt in een kritische houding van de rechtbank", zegt hij.

"Maar deze zaak was zo evident. En dat heeft nu ook de rechtbank ingezien. We zijn blij. Het is een mooie overwinning. Voor ons maar vooral ook voor het hele land." Jan Engel hoopt dat mensen nu denken: "'het waren toch wappies?' Maar duidelijk is nu dat we toch een punt hebben."

"Niet iedereen die zich anders kleedt of anders denkt is een wappie. Er was ook niet altijd ruimte voor ons in de media. En ook bijvoorbeeld op Facebook werden we onvindbaar gemaakt zodat we ons moeilijker konden verenigingen. Het werd ons onmogelijk gemaakt. Er is genoeg weerstand in de samenleving. Het zijn democratische waarden om naar de rechter te stappen en het oneens te zijn."

Viruswaarheid-voorman verwelkomt uitspraak: 'Blij dat de rechter recht spreekt'