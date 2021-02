Williams krijgt ondanks vele afzwaaiers record in zicht, treft nu Osaka

Serena Williams is doorgedrongen tot de laatste vier op de Australian Open. Na een probleemloze zege op Simona Halep (6-3, 6-3) wacht nu Naomi Osaka in de halve finale en is ze nog twee zeges verwijderd van haar 24ste grandslamtitel.

Hoewel de setstanden tegen de als tweede geplaatste Roemeense anders doen vermoeden, straalt de 39-jarige Williams nog niet uit het record van Margaret Court binnen handbereik te hebben. Met liefst 33 afzwaaiers werd haar spel getekend door slordigheden.

Desondanks werd Halep nog vrij eenvoudig aan de kant geschoven, waar Williams van de vorige elf ontmoetingen er ook al liefst negen had gewonnen.

Nadat ze Halep in de eerste set geen kans had gegeven, leverde Williams in het tweede bedrijf tot twee keer toe haar servicebeurt in. Het verzet van de Roemeense brak uiteindelijk in de zevende game, toen Williams voor het eerst in de set op voorsprong kwam en de partij daarna eenvoudig uitspeelde.

Osaka snel klaar

Haar komende tegenstander Naomi Osaka bespaarde zichzelf ook wat overwerk tegen Hsieh Su-Wei, door met 6-2, 6-2 een einde te maken van de opmars van de Taiwanese veteraan (35).