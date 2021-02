Osaka overtuigend naar halve finale, waarin Williams of Halep wacht

Naomi Osaka heeft in Melbourne de halve finales bereikt van de Australian Open. De als derde geplaatste Japanse kwam tegen Hsieh Su-Wei geen moment in de problemen: 6-2, 6-2.

De Taiwanese had eerder dit toernooi indruk gemaakt tegen de talenten Bianca Andreescu en Marketa Vondrousova, maar tegen de toernooiwinnares van 2019 kwam ze ditmaal duidelijk tekort.

Osaka was in de vorige ronde nog door het oog van de naald gekropen tegen Garbiñe Muguruza, maar was nu in ruim een uur klaar. Ze verspeelde op haar eerste service slechts twee punten, verloor geen enkele keer haar opslag en sloeg 24 winners.

Op weg naar de eindzege van twee jaar geleden stuitte Osaka ook al op de inmiddels 35-jarige Hsieh, die toen een voorsprong van 7-5, 4-1 verspeelde.

In de volgende ronde stut Osaka op de winnaar van het duel tussen Serena Williams en Simona Halep, dat later vandaag gespeeld wordt.