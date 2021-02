Rolstoeltennissters De Groot en Van Koot winnen Australian Open

Diede de Groot en Aniek van Koot hebben het vrouwendubbelspel van het rolstoeltennis op hun naam geschreven tijdens de Australian Open. In de finale werd met 6-4, 6-1 gewonnen van Kgothatso Montjane en Lucy Shuker.

Het Zuid-Afrikaanse/Engelse duo maakte een keer een break achterstand ongedaan, maar leverde zelf vijf keer de opslag in tegen de winnaars van 2019.

Het was voor De Groot (24), de beste vrouwelijke rolstoeltennisser van de laatste jaren, al de veertiende grandslamfinale op rij in het dubbelspel, waarvan ze er tien wist te winnen. De zes jaar oudere Van Koot was zelfs al voor de zeventiende keer de beste in het dubbelspel.

Als duo wonnen ze hun zesde grandslamtoernooi, waaronder recent nog Roland Garros.

De Groot jaagt ook op haar negende grandslamzege in het het enkelspel, de derde eindzege in Melbourne. In de finale wacht de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji.