Wekdienst 16/2: Speciale kinderpersconferentie • Uitspraak Hoge Raad in zaak Henriquez

Het is vandaag bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen of motregen. Op een koude ondergrond kan dit aanleiding geven tot ijzel: er is verraderlijke gladheid mogelijk. In het zuidwesten ligt de temperatuur al zo ver boven het vriespunt dat de gladheid daar afneemt, vanmiddag gebeurt dit ook op andere plekken. Het wordt 2 graden in Groningen tot 7 graden in het zuidwesten.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Hoge Raad doet uitspraak in de zaak rond Mitch Henriquez. De uitspraak gaat over de eerdere veroordeling van de agent die de nekklem aanlegde. Henriquez overleed aan de gevolgen van zuurstofgebrek.

De vaccinatiecampagne op de Waddeneilanden gaat van start. Bewoners van Ameland zijn als eerste aan de beurt voor een coronavaccinatie.

Voor het eerst is er een speciale kinderpersconferentie met premier Rutte en minister De Jonge, georganiseerd door het NOS Jeugdjournaal. Rutte en De Jonge beantwoorden kindervragen over het coronavirus. De uitzending is te zien vanaf 18:45 uur op NPO Zapp, via de Jeugdjournaal-app en het YouTube-kanaal.

Wat heb je gemist?

In Texas zitten bijna drie miljoen mensen zonder elektriciteit in de vrieskou. In de Amerikaanse staat is het in ruim 30 jaar niet zo koud geweest als in de afgelopen dagen. Om te voorkomen dat het stroomnet in de staat bezwijkt onder de grote vraag naar elektriciteit, worden de miljoenen klanten tijdelijk gecontroleerd in groepen afgesloten.

Gouverneur Abbott van Texas riep gisteren de noodtoestand uit in de staat vanwege het ongebruikelijke winterse weer. In de stad Dallas, waar het normaal gesproken in februari rond de 10 graden is, was het kwik toen gedaald tot -18.

De problemen door de enorme vraag naar elektriciteit worden verergerd door het wegvallen van een groot deel van de windenergie. Meer dan de helft van het windmolenpark in de staat is stil komen te liggen, onder meer doordat molens vastgevroren zijn.