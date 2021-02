Nieuw-Zeelandse premier: Australië ontloopt verantwoordelijkheid Syriëganger

De Nieuw-Zeelandse premier Ardern is gefrustreerd over de Australische omgang met een vrouw die in Turkije is opgepakt op verdenking van lidmaatschap van IS. De 26-jarige vrouw, die grotendeels is opgegroeid in Australië, heeft ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Australië heeft vorig jaar haar staatsburgerschap ingetrokken. Ardern vindt dat Australië daarmee zijn verantwoordelijkheid ontloopt.

"Nieuw-Zeeland is het eerlijk gezegd zat dat Australië zijn problemen exporteert", zei een geërgerde Ardern in reactie op het nieuws dat de vrouw met haar twee kinderen is opgepakt in Turkije. Ze zou hebben geprobeerd om illegaal Syrië binnen te komen. De Turkse autoriteiten spreken van een IS-terrorist met een Nieuw-Zeelands paspoort.

Volgens Ardern is de vrouw op haar zesde met haar familie van Nieuw-Zeeland naar Australië verhuisd. "Ze is toen een Australisch staatsburger geworden, is later vanuit Australië vertrokken naar Syrië en deed dat ook met een Australisch paspoort. Wij waren al van mening, namens Nieuw-Zeeland en de Nieuw-Zeelanders, dat dit individu overduidelijk het beste aangepakt had kunnen worden door Australië."

'Australië moet alsnog verantwoordelijkheid nemen'

De Australische premier Morrison was volgens Ardern al langer bekend met haar bezwaren tegen het "eenzijdig" intrekken van de nationaliteit van de vrouw. Ze zou hem hebben gewaarschuwd dat ze niet van plan was om diplomatiek te reageren als de vrouw op een later moment hulp nodig zou hebben van Nieuw-Zeeland.

"We hebben Australië herhaaldelijk laten weten dat we het een verkeerde beslissing vinden", zei Ardern nog eens. "Maar nu is het mijn zorg dat we een situatie hebben waarbij iemand met haar twee kinderen is vastgezet." Voor een oplossing kijkt ze alsnog naar Australië: "Als wij de schoen hadden gepast, hadden wij hem aangetrokken. Ik vraag Australië dat ook te doen."

Morrison lijkt in zijn eerste reactie niet erg onder de indruk. "Het is mijn werk als premier van Australië om de veiligheid in Australië op de eerste plek te hebben staan", zei hij. Het intrekken van het staatsburgerschap van Australiërs die zich bezighouden met terroristische activiteiten gebeurt volgens hem automatisch. Hij wil later vandaag met Ardern over de zaak praten.