Honderden arrestaties in Turkije vanwege banden met PKK na vondst lichamen

In Turkije zijn meer dan 700 mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd dat ze banden hebben met de terreurorganisatie PKK. De arrestatiegolf volgt op de vondst van dertien lichamen van ontvoerde Turken in een grot in Noord-Irak. Ankara zegt dat de PKK verantwoordelijk is voor hun dood.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Ankara maakte bekend dat de verdachten zijn opgepakt bij een grote operatie in veertig provincies in het land. Onder de gearresteerden waren provinciale en districtsleiders van de voornamelijk Koerdische oppositiepartij HDP. De regering van president Erdogan beschuldigt die partij ervan banden te hebben met de PKK, iets wat de HDP ontkent.

De HDP bevestigt tegen het Duitse persbureau DPA zeker 139 arrestaties van partijleden. Onder hen zijn in ieder geval ook één provincievoorzitter en twaalf andere hoge partijfunctionarissen. Verdere details over de aangehouden leden zijn nog niet bekendgemaakt. HDP-parlementariër Meral Danis Bestas veroordeelt het optreden tegen haar partijgenoten.

Militaire operatie tegen PKK

Turkije begon vorige week in de Noord-Iraakse provincie Dohuk een grootschalige militaire operatie tegen de PKK, die streeft naar meer autonomie en rechten voor Koerden binnen Turkije. Volgens de Turkse defensie werden daarbij drie Turkse militairen en 48 PKK-strijders gedood.

Afgelopen weekend werden in een grot in die regio de lichamen van de dertien ontvoerde Turken gevonden. In eerste instantie werd gezegd dat het burgers waren, maar later bleek uit inlichtingenbronnen dat het gaat om leden van de Turkse inlichtingendienst, het leger en de politie. Ze zouden al een paar jaar geleden ontvoerd zijn.

De Turkse regering beschuldigt de PKK ervan de mannen te hebben geëxecuteerd. De PKK noemt de mannen krijgsgevangenen en zegt dat ze zijn omgekomen bij bombardementen door het Turkse leger en gevechten.