Feyenoord-huurlingen Vente en Bannis scoren voor winnend Roda en Dordrecht

Voor Roda, dat nu zevende staat, was het de vierde overwinning op rij. Excelsior blijft door de nederlaag steken op de tiende plaats, één plek boven Jong Ajax.

Vente scoorde halverwege de tweede helft. Roda leidde op dat moment al door een treffer van Erik Falkenburg. In de slotfase zorgde Benjamin Bouchouari voor 3-0, waarna Siebe Horemans namens Excelsior vanaf elf meter nog iets terugdeed.

Roda JC heeft in de Keuken Kampioen Divisie goede zaken gedaan door in Rotterdam met 3-1 te winnen van Excelsior. Voor de Limburgers maakte spits Dylan Vente, die wordt gehuurd van Feyenoord, zijn eerste doelpunt.

De Amsterdammers gingen maandagavond op eigen veld onderuit tegen FC Dordrecht. De bezoekers zegevierden met 2-1, door een late treffer van Dehninio Muringen.

Het winnende doelpunt volgde op de gelijkmaker van Naoufal Bannis, die in de tweede helft een penalty benutte. Voor Bannis, net als Roda-spits Vente een van Feyenoord gehuurde speler, was het zijn eerste doelpunt in de eerste divisie.

Rood voor Llansana

Jong Ajax was tien minuten na rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van Lassina Traoré. De thuisploeg eindigde het duel met tien man, nadat aanvoerder Enric Llansana voor het neerhalen van een doorgebroken speler de rode kaart had gekregen.