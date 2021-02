Chelsea boekt nieuwe zege onder Tuchel, Liverpool zakt naar zesde plaats

Dankzij de vierde overwinning op rij is Chelsea gestegen naar de vierde plaats in de Premier League. De ploeg uit Londen was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Newcastle United, door doelpunten van Olivier Giroud en Timo Werner.

Chelsea is daardoor nog altijd ongeslagen onder coach Thomas Tuchel, die eind januari werd aangesteld als vervanger van de ontslagen Frank Lampard. De komst van Tuchel is vooralsnog geen goed nieuws voor Hakim Ziyech, die tegen Newcastle opnieuw genoegen moest nemen met een plaats op de bank.

Krachtsinspanning

Chelsea opende na ruim een half uur de score. Een voorzet van Werner werd niet goed verwerkt door doelman Karl Darlow, waarna Giroud op de juiste plek stond om af te ronden.