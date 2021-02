Grote winkelketens willen speciale steunregeling, maar moeten dan geduld hebben

Een bedrijf kan nu maximaal 600.000 euro per kwartaal krijgen, maar het kabinet overweegt dat op te hogen naar 1,8 miljoen. Volgens Michiel Witteveen, bestuursvoorzitter van Mirage Retail Groep (Blokker, Big Bazar, Intertoys, BCC), heeft dat geen zin. "Er moet een speciale regeling komen, net als in ander Europese landen", zegt hij in Nieuwsuur.

Voor de grote retailers in Nederland moet een speciale steunregeling komen, vindt de Raad Nederlandse Detailhandel. Het huidige steunpakket is toereikend voor kleine en middelgrote bedrijven, maar niet voor winkels met veel filialen.

In Nederland geldt nu een steunregeling waarmee ondernemers snel geholpen kunnen worden. Een ondernemer kan nu rekenen op maximaal 400.000 euro per kwartaal, en voor de voorraad nog eens op een extra 200.000. Op dat geld kun je als ondernemer vrij snel en makkelijk aanspraak maken, maar het maakt bij deze regeling niet uit of je 1, 10 of 100 filialen hebt: de limieten blijven hetzelfde.

"Een collega met één filiaal kan tot 60.000 euro steun krijgen voor de vaste lasten, ik krijg voor een Blokker-filiaal in dezelfde straat 400 euro", zegt Witteveen. "Dat vind ik niet eerlijk." En dus pleitte hij samen met andere grote ondernemers vorige week bij demissionair premier Mark Rutte voor een nieuwe regeling, waarbij ze tot zo'n 10 miljoen euro vergoed kunnen krijgen.

Lang wachten op geld

In dat geval moet wel per bedrijf bepaald worden op hoeveel geld het recht heeft. Het kost veel tijd om alle administratie te controleren, en dus duurt het langer voor ondernemers hun geld hebben.

In Duitsland en Denemarken is al met deze 'complexere' regeling voor grote bedrijven geëxperimenteerd. "In Denemarken werden die maatregelen ingezet voor specifieke sectoren, zoals hotels en nachtclubs. Dat is toen behoorlijk tegengevallen, omdat het zo langzaam gaat. Inmiddels is Denemarken dus weer helemaal over op de 'gewone' regeling", vertelt correspondent Rolien Créton.

Ook in Duitsland is kritiek op de speciale regeling waar Witteveen voor pleit. "Er wordt veel toegezegd, maar uitbetaling laat op zich wachten door de bureaucratie", vertelt correspondent Wouter Zwart vanuit Berlijn. "Maar wie de bonnen kan laten zien, kan inderdaad aanspraak maken op meer compensatie voor de lasten." In Duitsland worden de twee regelingen nu naast elkaar gebruikt.

Structuur van de winkelcentra

Wat betreft Witteveen moet het wel lukken om het bureaucratisch proces samen op te vangen. "Wij hebben daar ook accountants voor die daarbij kunnen helpen om alles op orde te krijgen." Maar het liefst gaat hij gewoon zo snel mogelijk weer open. "Ik hou er niet van om mijn hand op te houden voor subsidie. We hebben bewezen dat we het veilig kunnen winkelen.

De regelingen zijn nu vooral gericht op de kleinere ondernemers, ziet ook Eus Peters, directeur van de Raad van de Nederlandse Detailhandel. "Terwijl 60 procent van de werkgelegenheid in een winkelcentrum wordt gegenereerd door bedrijven die meerdere filialen hebben. Die geven structuur aan zo'n winkelcentrum. Als de grote ketens omvallen, is dat niet goed voor de Nederlandse economie en ook niet voor de Nederlandse consument."