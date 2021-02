Tony's Chocolonely raakt Amerikaans keurmerk slaafvrije chocola kwijt

De Nederlandse chocoladefabrikant Tony's Chocolonely staat sinds een paar maanden niet meer op een Amerikaanse lijst van producenten die hun chocola gegarandeerd zonder illegale arbeid produceren. Volgens de organisatie Slave Free Chocolate voldoet Tony's Chocolonely niet meer aan de voorwaarden, omdat het samenwerkt met de grote producent Barry Callebaut.

Barry Callebaut wordt ervan beschuldigd gebruik te maken van illegale arbeid. In een reactie zegt Tony's Chocolonely dat te weten en welbewust sinds 2005 zijn repen te laten produceren door het Zwitserse bedrijf. Op die manier wil het aantonen dat zijn manier van werken niet alleen kleinschalig hoeft te gebeuren.

Als Tony's alleen in kleine fabrieken geproduceerd wordt, zouden grote bedrijven kunnen beweren dat de methodes van Tony's niet op grote schaal toepasbaar zijn, zegt het bedrijf.

Kinderarbeid

Tony's Chocolonely wil een voortrekkersrol vervullen bij het 100 procent slaafvrij maken van de productie van chocola. Het bedrijf zegt dat ook het eigen merk nog niet aan hun streven voldoet: "We hebben nooit anders beweerd, en we zijn blij dat we het weten, want dan kunnen we het oplossen."

Volgens Tony's is er nog nooit slavenarbeid vastgesteld in zijn productieketen, maar wel gevallen van illegale kinderarbeid. "Vorig jaar hebben we 387 gevallen van illegale kinderarbeid gevonden en 221 daarvan direct kunnen verhelpen."

Het Nederlandse bedrijf haalt zijn cacaobonen uit Ghana en Ivoorkust. Barry Callebaut houdt die bonen volledig gescheiden van bonen waarmee repen voor andere merken worden gemaakt, zegt Tony's Chocolonely.