Hoger beroep van ter dood veroordeelde Shafqat en Shagufta wordt steeds uitgesteld

Triest is hij, tegen het wanhopige aan. De Pakistaanse Joseph hoopte elke keer weer dat zijn zijn zus en zwager vrijkomen. Zij zijn ter dood veroordeeld voor godslastering en zitten al meer dan zeven jaar vast in Pakistan. Deze maandag zou een gerechtshof in de stad Lahore zich eindelijk buigen over de zaak, maar toch werd het weer uitgesteld. "Dat is inmiddels wel honderd keer gebeurd", zegt Joseph.

Het echtpaar Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel werd in 2013 opgepakt. De vrouw zou met een telefoon die op haar naam was geregistreerd berichtjes in het Engels hebben gestuurd naar een imam, waarin de profeet Mohammed werd beledigd. Maar ze is een laagopgeleide schoonmaker, zegt Joseph, die dit nooit zelf had kunnen sturen. "Ze kan nauwelijks schrijven in het Urdu, laat staan in het Engels", zegt hij zittend achter de keukentafel in zijn huis in Nederland. Zijn adres wil hij geheim houden, net als zijn achternaam. Hij is vanwege de zaak gevlucht en vreest dat hij zelfs hier het doelwit kan worden van moslimfundamentalisten.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de vergaande gevolgen van blasfemie-wetgeving in Pakistan. Amnesty concludeerde in een rapport dat deze misbruikt worden voor persoonlijke geschillen, vooral tegen minderheden in het land.

Dat zegt ook Jan Dirk Nifterik van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). "Deze wet wordt vaker gebruikt wordt als wapen om mensen uit het veld te ruimen. Om burenruzies op te lossen of om andere redenen." De stichting staat christelijke families bij die in dit soort situaties zitten, onder wie ook die van Joseph. "Zover wij weten gaat het om 238 zaken met christenen. Op dit moment zitten er van die groep 25 in de gevangenis", zegt Nifterik.