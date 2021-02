Debutant Vlap houdt met Bielefeld koploper Bayern München op gelijkspel

Het contrast kon bijna niet groter. Vier dagen geleden werd Bayern München bij een temperatuur van 25 graden in Qatar gekroond tot winnaar van het WK voor clubteams. Maandagavond ontsnapte de ploeg op een besneeuwd veld in München aan een nederlaag in de Bundesliga tegen laagvlieger Arminia Bielefeld: 3-3.

Bij de bezoekers was een hoofdrol weggelegd voor Michel Vlap. De 23-jarige Friese middenvelder, die sinds kort wordt gehuurd van Anderlecht, nam in zijn eerste optreden voor Bielefeld zowel een doelpunt als een assist voor zijn rekening.

Razendsnel raak

Voor zijn treffer had Vlap in München slechts negen minuten nodig. Hij werd aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, nam de bal uitstekend mee en verschalkte Bayern-doelman Manuel Neuer met een geplaatst schot.

Omdat het intussen steeds harder was gaan sneeuwen, werd het spel kort na de openingstreffer even stilgelegd om een gekleurde bal tevoorschijn te halen en de lijnen van het veld weer zichtbaar te maken.