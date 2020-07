Sparta haalt talentvolle Nigeriaanse doelman van Düsseldorf

Sparta heeft na Benjamin van Leer nog een nieuwe doelman aangetrokken. De 20-jarige Maduka Okoye komt transfervrij over van Fortuna Düsseldorf, waar hij vooral speelde in het tweede elftal. Okoye moet nog wel medisch gekeurd worden.

De Nigeriaanse doelman tekent voor twee jaar op Het Kasteel, met een optie voor nog eens twee jaar. Okoye, die ook een Duits paspoort heeft, debuteerde eind vorig jaar als invaller in het nationale elftal van Nigeria tijdens een oefeninterland tegen Brazilië.

Okoye is geboren in de Duitse stad Düsseldorf. De doelman speelde in de jeugd enkele jaren voor Bayer Leverkusen en sinds 2017 voor Fortuna Düsseldorf.

Sparta had vanwege het vertrek van Ariel Harush en de zware blessure van Tim Coremans twee nieuwe keepers nodig.