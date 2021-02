Raketten ingeslagen nabij Koerdisch vliegveld waar Nederlandse missie gaande is

In de Koerdische stad Erbil in Noord-Irak zijn zeker drie raketten ingeslagen in de buurt van het internationale vliegveld. Vooralsnog lijken er geen dodelijke slachtoffers te zijn gevallen. Wel vielen er enkele gewonden. Het vliegveld van Erbil is afgesloten en voorlopig vertrekken er geen vluchten.

Sinds eind januari helpen Nederlandse militairen met het beveiligen van het vliegveld. Het wordt onder meer gebruikt als uitvalsbasis voor de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. In de buurt van het vliegveld is ook een Amerikaanse basis. Alle Nederlandse militairen zijn ongedeerd, zegt een woordvoerder van Defensie.

De 120 Nederlandse militairen zijn aanwezig in Erbil om personeel en materieel te beschermen in het binnenste gedeelte van het vliegveld. "Daarnaast patrouilleren zij binnen de basis en treden zij op als er zich op de basis een veiligheidsincident voordoet", zei het ministerie van Defensie in een eerdere verklaring.

Zes raketten

De Nederlanders werken samen met Amerikaanse en Koerdische troepen. De Koerden zijn verantwoordelijk voor de beveiliging aan de buitenrand van het vliegveld. De Nederlandse militairen zijn daarom niet betrokken bij de reactie op dit incident, aldus Defensie.

Afgelopen september kwamen er zes raketten neer nabij de luchthaven. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren sjiitische milities daarvoor verantwoordelijk.