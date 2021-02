Leopoldo Luque, spits van Argentinië in de WK-finale van 1978, overleden

Oud-voetballer Leopoldo Luque is op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De Argentijn maakte deel uit van de ploeg die in 1978 in eigen land wereldkampioen werd, na een overwinning op het Nederlands elftal in de finale.

Voor Luque had dat gouden WK, waarop hij vier doelpunten maakte, ook een zwarte rand. Op de dag van de derde groepswedstrijd van Argentinië kwam zijn broer om het leven bij een verkeersongeluk. Luque miste - ook vanwege een blessure - vervolgens twee wedstrijden, waarna hij terugkeerde voor de laatste drie duels van het toernooi.

Succes bij River Plate

De aanvaller kende zijn succesvolste periode bij River Plate, de Argentijnse topclub die hij tussen 1975 en 1980 diende. In ruim 170 wedstrijden kwam hij 75 keer tot scoren. Luque speelde in totaal 43 interlands.

River Plate maakte op social media melding van het overlijden van Luque.