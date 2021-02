Even geduld nog en McLaren telt weer helemaal mee: 'Alles gaat overhoop'

Aangedreven door Renault-motoren waren de oranje McLarens al competitief genoeg voor de subtop, maar de directie beschouwt de aanschaf van Mercedes-krachtbronnen als een gegarandeerde stap voorwaarts. "Ik denk dat we met onze nieuwe partner een zeer sterke auto hebben ontworpen. We willen competitiever uit de startblokken te komen om het Verstappen en Hamilton wat moeilijker maken", zegt topman Zak Brown.

McLaren, dat dinsdag als eerste F1-team de bolide voor 2021 presenteerde, heeft op weg naar de top twee troeven in handen. Zevenvoudig grand-prixwinnaar Daniel Ricciardo is de gelederen komen versterken als vervanger van de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz en - minstens zo belangrijk - het team beschikt vanaf nu over de veelgeprezen krachtbronnen van Mercedes.

De cijfers onderstrepen de machtige prestaties van de nieuwe krachtbronnen: Max Verstappen was vorig seizoen de enige coureur die zonder Mercedesmotor zeges wist te boeken. Weliswaar won Verstappens kersverse teamgenoot Sergio Perez ook een grand prix, maar de Racing Point van de Mexicaan was niet geheel toevallig 'powered by Mercedes'.

McLaren-teambaas Brown is tevreden als zijn team dit jaar weer de rest van de middenmoot verslaat. "Natuurlijk wil ik meevechten om het kampioenschap, maar dat is nog niet realistisch. De regels zijn amper veranderd, dus ik verwacht geen enorme verschuivingen. Opnieuw derde worden is al een kluif: ik verwacht dat het veld nog dichter bij elkaar zal liggen en bovendien zal Ferrari na hun rampjaar wel opkrabbelen."

Ricciardo aast op wereldtitel

Daniel Ricciardo wil na twee wisselvallige jaren bij Renault in zijn nadagen oogsten bij McLaren. "Dit team is op de weg terug. Alles staat goed en stabiel in de steigers. Het zijn topmensen", vertelt de voormalig teamgenoot van Max Verstappen. De 31-jarige Australiër beschouwt McLaren als de kans van zijn leven. "Dit jaar leren we elkaar kennen en zal het nog even wennen zijn, maar in 2022 verandert de Formule 1 grondig door het nieuwe reglement. Alles gaat overhoop. Dat kan het veld opschudden en ik denk dat ik dan op de goede plek zit."

Ricciardo heeft met McLaren zijn vizier gericht op de wereldtitel. Niets meer en niets minder. "Ik ga daar niet omheen draaien. Ik heb niets te verliezen. Hoeveel jaar ik ervoor uittrek? Daar zal ik niet geheimzinnig over doen: ik blijf drie seizoenen. Jarenlang heb ik met Renault-motoren gereden, ook toen ik Max' teamgenoot was bij Red Bull. De Mercedesmotor is een grote verandering voor me. Ik verheug me daar erg op."