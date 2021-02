Waterpoloërs verliezen kansloos van Kroatië op olympisch kwalificatietoernooi

De Nederlandse waterpoloërs hebben in hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een diepe buiging moeten maken voor Kroatië. De Kroaten, die in 2012 olympisch kampioen werden en vier jaar later olympisch zilver pakten, waren in Rotterdam met 25-8 te sterk voor de formatie van bondscoach Harry van der Meer.

Kroatië geldt als een van de favorieten op dit OKT en het krachtsverschil met Nederland was al snel duidelijk. Na het eerste kwart stonden de Kroaten op een 7-1 voorsprong. Nederland deed moedige pogingen tot aanvallen, maar onder anderen Jorn Muller en Jesse Koopman vonden een sterk keepende Marko Bijac op hun weg.