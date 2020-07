Bij een schietpartij in Hoofddorp is vanmiddag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De politie heeft iemand aangehouden in verband met de schietpartij, meldt NH Nieuws, een tweede verdachte is nog op de vlucht. Agenten in kogelwerende vesten zijn naar deze persoon op zoek. Daarbij zijn ook een politiehelikopter en speurhonden ingezet.

Bekijk hier beelden van het politieonderzoek en de aanhouding: