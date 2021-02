Militaire regering Myanmar: demonstranten kunnen 20 jaar celstraf krijgen

Demonstranten die het Myanmarese leger hinderen kunnen twintig jaar celstraf krijgen. Daar heeft de junta van Myanmar, die twee weken terug de macht greep in het land, een nieuwe wet voor opgesteld. Ook betogers die "haat of minachting" voor de coupplegers tonen kunnen een fikse celstraf of een hoge boete tegemoet zien. Daarbij gaat het volgens het leger om "woorden, gesproken of geschreven, of door middel van afbeeldingen".

Vandaag gingen er opnieuw duizenden Myanmarezen de straat op om de vrijlating van Aung San Suu Kyi te eisen. De politica werd samen met andere leden van de burgerregering begin februari bij de coup opgepakt. Ze blijft nog minstens twee dagen vastzitten en wordt daarna berecht, zei haar advocaat vandaag. De aanklacht tegen haar betreft onder meer het bezit van illegale communicatiemiddelen; haar beveiliging beschikte over walkietalkies.

Rubberkogels

De partij van Suu Kyi won eind vorig jaar de verkiezingen met een gigantische absolute meerderheid. Een aan het leger gelieerde partij verloor echter zetels. Het leger beweerde dat er was gefraudeerd. Vlak voordat het nieuwe parlement zou worden beëdigd pleegde het leger een staatsgreep.

Het leger probeert het verzet tegen die staatsgreep in de kiem te smoren. In de grootste stad van het land, Yangon, waren vandaag voor het eerst sinds de coup gepantserde leervoertuigen op straat. In andere steden schoot de politie met rubberkogels. Bij studentenprotesten in de hoofdstad Naypyidaw werden tientallen betogers gearresteerd. Op verschillende plekken gooiden betogers stenen naar de politie.

Studenten in Myanmar gingen opnieuw de straat op: