Turnbond staat Thorsdottir toe met privécoach Kiens te blijven trainen

Gymnastiekbond KNGU en topturnster Eythora Thorsdottir hebben afspraken gemaakt over de invulling van haar route naar de Olympische Spelen in Tokio. Thorsdottir blijft onderdeel van TeamNL en bezoekt de teambijeenkomsten in Heerenveen, maar blijft individueel trainen onder Patrick Kiens bij haar club PAX Hoofddorp.

"Er zijn duidelijke en goede afspraken gemaakt hierover", verklaarde technisch directeur Mark Meijer van de KNGU maandag. "Daar wil ik het bij laten."

Verschil van inzicht

Thorsdottir werkt al jaren samen met Kiens, die van de KNGU te horen heeft gekregen dat hij niet meer welkom is bij TeamNL. Tussen de KNGU en Kiens (en ook zijn collega-trainer Frank Louter van TON Almelo) heerst een groot verschil van inzicht over hoe de crisis in het Nederlandse turnen aangepakt moet worden.

Thorsdottir gaf eerder al aan niet zonder haar trainer verder te willen. Ze twijfelde ernstig aan de voortzetting van haar loopbaan als Kiens haar niet langer zou mogen begeleiden.

Onthullingen

De crisis ontstond afgelopen zomer, nadat oud-bondscoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad had opgebiecht zich als trainer in fysiek en geestelijk opzicht te hebben misdragen tegenover turnsters. In vervolg daarop kwamen meerdere oud-turnsters naar buiten met getuigenissen over wijdverbreid machtsmisbruik en intimidatie in het vaderlandse turnen. Daar wordt momenteel groot onderzoek naar gedaan.

Bij de KNGU zijn vanaf de zomer tot 31 januari 223 contactmomenten geweest over zaken die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben. Het gaat in totaal om 154 beschuldigden over een periode van 35 jaar, in de breedte- en topsport. De meeste zaken hebben zich voor 2012 afgespeeld.

De KNGU en het Centrum Veilige Sport Nederland hebben 68 contacten/meldingen doorgezet naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het ISR is bezig met vooronderzoeken. De instantie maakte eerder al bekend dat er onderzoeken lopen naar het gedrag van 25 turntrainers.

Turner Louwije stopt voorlopig

Meijer maakte maandag ook bekend dat turner Bram Louwije voorlopig geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie. De genaturaliseerde Belg, die sinds 2017 voor Nederland uitkomt, gaat zich bezinnen op zijn toekomst. "We hebben intensieve gesprekken gevoerd", zegt Louwije (26) in een toelichting. "In goed overleg is besloten om voor nu uit te stromen. Ik wil even de tijd nemen om te onderzoeken wat ik echt wil gaan doen, wat mijn drijfveren zijn."