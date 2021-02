Grote drukte op spoedeisende hulp, ook afgelopen weekend extra personeel ingezet

IJzel en gladheid leidden vandaag tot meer ongelukken dan normaal, waardoor de afdelingen spoedeisende hulp in het land het bovengemiddeld druk hadden. De drukte was vergelijkbaar met die van afgelopen weekend , toen er veel valpartijen waren op het ijs, meldt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

David Baden van de NVSHA: "Veel mensen zijn gevallen, met bijbehorende breuken. Dan gaat het om gebroken polsen, heupen, bovenarmen en ook mensen die op hun hoofd gevallen zijn."

Volgens Baden is een substantieel deel van de patiënten die zich bij de spoedeisende hulp gemeld hebben overigens al in het weekend gevallen. "Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in eerste instantie dachten dat de klachten wel meevielen en vandaag toch zijn doorgestuurd door hun huisarts."

Uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) in twintig ziekenhuizen blijkt dat zeker 40.000 schaatsers zich de afgelopen dagen hebben gemeld bij de spoedeisende hulp na een valpartij op het ijs.

Tien keer meer operaties

Ook hier ging het voornamelijk om gebroken polsen, heupen en schouders. Veel botbreuken konden worden behandeld met een gipsverband, maar zeker 1000 mensen moesten worden geopereerd. Zaterdag en zondag werden per ziekenhuis vijf tot tien keer zoveel trauma-operaties uitgevoerd dan gemiddeld in een weekend zonder natuurijs.

In sommige ziekenhuizen kwamen zoveel patiënten die geopereerd moesten worden aan een gebroken heup dat de materialen op waren. De meeste ziekenhuizen hadden zich volgens de NVT voorbereid op de drukte door extra personeel op de spoedeisende hulp in te roosteren.

Vrijwel alle ziekenhuizen uit de inventarisatie hadden de operatiecapaciteit verhoogd door extra operatiekamers open te stellen en door traumachirurgen en andere medisch specialisten dubbele diensten te laten draaien.

Extra personeel

Ook vandaag ging het door met de drukte, ondervond Baden die zelf als arts werkt bij de spoedeisende hulp in het Utrechtse Diakonessenhuis. "Het was zo druk dat we hulp hebben gekregen van extra personeel." Baden denkt niet dat het advies om vandaag niet de weg op te gaan massaal is genegeerd. "De meeste mensen hier op de eerste hulp moesten vanochtend echt naar buiten voor bijvoorbeeld hun werk en zijn toen ongelukkig ten val gekomen."

Vandaag gold vanaf 03.00 uur 's nachts in het hele land code rood vanwege "verraderlijke gladheid". Vooral op lokale wegen en stoepen was het glad. Het KNMI waarschuwde daarom niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. In de loop van de dag werd de waarschuwing ingetrokken vanuit het zuidwesten van het land. Om 12.55 uur gold er in het hele land geen code rood meer.