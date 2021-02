NVWA: stop met gebruik bekers en -kommen van melamine en bamboe

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om serviesgoed dat is gemaakt van bamboe met melaminekunststof, zoals koffiebekers en kommen, niet meer te gebruiken. Importeurs en verkopers van deze producten moeten ze per direct uit de handel halen. Uit onderzoek blijkt dat het servies stoffen afgeeft die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bamboe-melamineserviesgoed is volgens de toezichthouder in opkomst, omdat veel mensen denken dat het duurzaam materiaal is. Maar hoewel de producten worden verkocht als 'bamboe', zijn deze materialen gemaakt van melamine-kunststof waaraan bamboe- of maisvezels zijn toegevoegd. Dit mengsel is niet makkelijk biologisch afbreekbaar.

De bekers, kommen en mokken die de NVWA onderzocht bevatten soms te veel formaldehyde en melamine. Wie veel van die stoffen binnenkrijgt kan maagirritatie en of een maagzweer krijgen. Bovendien bleek dat de afgifte van formaldehyde hoger was als er bamboe in het servies verwerkt was.

'Geen toegelaten toevoegstof'

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Ark voor Medische Zorg dat de producten met bamboe niet aan de wetgeving voldoen. "Bamboe is namelijk geen toegelaten toevoegstof voor plastic. De door NVWA geconstateerde normoverschrijdingen bij deze producten vormen een tweede reden waarom deze producten niet toelaatbaar zijn."

De minister schrijft verder dat als mensen stoppen met het gebruik van dit serviesgoed, het gezondheidsrisico direct verdwijnt. Volgens de minister is het onwaarschijnlijk dat mensen later alsnog klachten krijgen.

Gevaar voor jonge kinderen

Op basis van het onderzoek adviseert de NVWA om de Europese veiligheidsnorm voor formaldehyde in melamine-kunststofservies (met of zonder bamboevezels) aan te scherpen. De huidige norm biedt onvoldoende bescherming bij gebruik door jonge kinderen vanwege hun geringere lichaamsgewicht, concludeert de NVWA.

Minister Van Ark heeft dit punt op de agenda gezet in Brussel en heeft aangedrongen op een snelle verlaging van de norm.

Het Voedingscentrum adviseert in afwachting van de verlaging van de norm om ook serviezen gemaakt van 100% melamine (dus zonder toevoegingen van bamboe en/of mais), niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.