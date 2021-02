'Pre-corona gedrag' bij eerste proefevenement, in maart volgen festivals

Drukte bij de ingang, geroezemoes in de foyer en honderden mensen bij elkaar op pluche theaterstoelen: in het Beatrix Theater in Utrecht leek het vandaag weer even 'normaal'. Of toch niet: de 500 bezoekers moesten bij binnenkomst een negatieve PCR-coronatest laten zien, ondergingen een temperatuurmeting en moeten zich over vijf dagen opnieuw laten testen.

Het zakelijke congres in het theater was dan ook een proef, de eerste in een reeks van acht. De komende vier weken volgen experimenten met een cabaretvoorstelling, voetbalwedstrijden en muziekevenementen. De centrale vraag: onder welke voorwaarden kunnen we straks weer veilig evenementen organiseren?