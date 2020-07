NOS Formule 1-podcast #5: 'Vettel naar Red Bull zou mooie verrassing zijn'

De winst van Lewis Hamilton in de tweede grand prix van het seizoen heeft vooral duidelijk gemaakt hoe sterk Mercedes er ook dit jaar voor staat. Zegt dat dan wat over de renstal of juist de achterblijvende concurrentie?

"Het is weer een jaar waarin het Red Bull niet lijkt te lukken om het gat te dichten", zegt simulatie-expert en autocoureur Rudy van Buren in de NOS Formule 1-podcast. "Maar op een circuit als Hongarije, dit weekend, is alles mogelijk. Dan zien we pas goed hoe de rangorde is."