1000 euro boete voor kapitein na grote olielekkage in Rotterdamse haven

De Noorse kapitein van de olietanker die in 2018 in de Rotterdamse haven tegen een steiger aanvoer, heeft een boete van 1000 euro gekregen. Na de aanvaring lekte ruim 200 ton stookolie het water in. Het was de grootste milieuramp ooit voor de Rotterdamse haven, schrijft Rijnmond.

De Bow Jubail wilde op 23 juni 2018 aanleggen in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied, toen de 62-jarige kapitein een stuurfout maakte. De Noor gaf de verkeerde orders: full to port in plaats van hard to starboard. "Bijna een beginnersfout", oordeelt de rechtbank in Dordrecht.

