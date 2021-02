'Mister NAC komt na 16 jaar naar huis', jubelt NAC over komst Lokhoff

Ton Lokhoff is de nieuwe technisch directeur van NAC. Per 1 april keert de 61-jarige Bredanaar terug op het oude nest, tot grote vreugde van beide partijen.

"Mister NAC komt na 16 jaar naar huis", jubelt de clubwebsite over de terugkeer van de verloren zoon. Lokhoff en NAC hebben dan ook een lange gezamenlijke historie.

Lokhoff doorliep de jeugdopleiding in Breda, droeg in totaal 9,5 seizoen het geel-zwarte tenue, was 7 seizoenen assistent-trainer en stond 2,5 jaar als eindverantwoordelijke voor de NAC-selectie.

'Thuiskomen'

"De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veelal in het buitenland gewerkt", aldus Lokhoff, die assistent-trainer bij onder meer RB Salzburg, PAOK, VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg was.

"Om dan na al die jaren terug te keren naar NAC voelt als thuiskomen. Thuiskomen in Nederland, maar bovenal thuiskomen bij mijn club."