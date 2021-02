NOS Voetbalpodcast #138: 'Reserves Ajax zouden ook kampioen kunnen worden'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen de voetbalweek met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs.

Het gaat onder meer over Ajax. Vermeulen noemt elf namen van spelers die bij de Amsterdammers vaak niet in de basis staan. "Hoe hoog zou dit elftal eindigen in de eredivisie?" Volgens Elshoff zou het team kampioen kunnen worden. "Ajax is zo breed en heeft zoveel geld om de selectie aan te vullen."

Verder wordt onder meer de instorting van Vitesse besproken, de vorm van Bryan Linssen bij Feyenoord en het spel van PSV. "Roger Schmidt zou vollgasfussball erin brengen", zegt Vermeulen. "Maar dit PSV is niet de baas op het veld en zet tegenstanders niet met de rug tegen de muur. Misschien hebben we Schmidt wel overschat."