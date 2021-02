Wordt rugby té gevaarlijk? 'Er is meer kennis over hersenschuddingen'

Jonathan Sexton (l) in actie tegen Wales - ANP

Met de bal in de hand kreeg rugbyspeler Jonathan Sexton in het Six Nations-duel tegen Wales hard de knie van een tegenstander tegen zijn hoofd. Het was een ongeluk, maar de sterspeler en aanvoerder van Ierland moest met een hersenschudding het veld verlaten. Sexton was niet de enige die wedstrijd die met een hoofdblessure van het veld moest. Vier anderen gingen met hem. Rugby lijkt steeds harder te worden en dus laait de discussie over het hoofdletsel weer op. "Voor mijn gevoel is het niet erger geworden, maar ik heb geen statistieken", reageert voormalig Nederlands rugbyspeler en Schots international Tim Visser. "Rugby is de laatste jaren wel fysieker geworden. Spelers zijn veel groter en sterker geworden." "Het grote verschil tussen nu en toen ik begon is de kwaliteit van de verzorging. Die is veel beter en de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt. Daardoor lijkt het erger."

Discussie laait weer op bij Six Nations: zorgt rugby voor blijvende hersenschade? - NOS

Toine van den Berg, voorzitter van de medische commissie van rugbybond Rugby Nederland, deelt de mening van Visser. "Er is nu veel meer kennis over hersenschuddingen en het wordt zo sneller herkend. Dat is de reden dat er meer hersenschuddingen worden vastgelegd. Ik denk dat de mate van hardheid hetzelfde is. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal algemene blessures in de sport stabiliseert." Visser: "Vroeger zag je hersenschuddingen niet en werd je dus niet van het veld gehaald en speelde je gewoon door. Niemand zag dat dan. Nu moet je gelijk eraf als de dokter iets ziet", aldus de man die zeker tien hersenschuddingen gehad heeft tijdens zijn carrière. Blijvende schade Toch loert blijvende schade voor rugbyspelers met een hersenschudding. Sexton zou inmiddels al toe zijn aan zijn dertigste hersenschudding. "Hoe meer hersenschuddingen je hebt gehad hoe meer kans op blijvend letsel en langdurige klachten", weet Van den Berg. "Hersenschuddingen zijn grillig en kunnen ook uren, dagen of zelfs na een week zich pas uiten."

Dat het ook goed mis kan gaan komt steeds vaker boven water. Verhalen over oud-rugbyers die op hun veertigste al dement zijn, zijn geen uitzondering. Zij proberen nu via de rechtbank met de kennis van nu nog letselschade te verhalen bij clubs en bonden. Helm Logische vraag bij het publiek is dan ook of het gebruik van een helm niet verstandig zou zijn. Maar daar ziet Visser niets in. "Rugby is fysiek, maar ook juist heel erg technisch. Je kunt niet internationaal spelen zonder technisch sterk in je schoenen te staan." "Als je kijkt naar het aantal tackles en punten van contact en hoeveel blessures daarvan komen is rugby gewoon een heel veilige sport. Zeker op het hoogste niveau." Van den Berg ziet het gebruik van een helm ook niet als een oplossing. "Dat heeft veel meer impact. Dan moet je ook alles aanpassen voor de ontvangende partij en dat wordt het meer American Football. En uit onderzoeken uit die sport blijkt ook dat er dan veel hersenschuddingen voorkomen." 'Het is een fysieke sport' Rugby blijft een fysiek spel en dat besef moet je volgens Timmer ook hebben. "Uiteindelijk ga je een fysieke sport spelen en weet je dat het niet goed voor je lichaam is. Bij boksen weet je ook dat je klappen krijgt. Als je dat niet wil doen kun je beter gaan voetballen."

Bekijk hier de samenvatting van Wales-Ierland, de wedstrijd waarin Jonathan Sexton en vier anderen met hoofdletsel van het veld moesten.