NOS Voetbalpodcast #103: 'In Alkmaar zijn ze Zeist spuugzat'

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Grueter, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs onder meer over het overlijden van Wim Suurbier en de Engelsman Jack Charlton, afgelopen weekeinde.

De commentatoren blikken terug op beide carrières. "Suurbier was snel en bikkelhard. Je kwam hem echt niet zomaar voorbij", aldus Vermeulen.

AZ versus KNVB

AZ legt zich nog altijd niet neer bij de beslissing van de KNVB om de club komend seizoen als nummer twee van de eredivisie aan de voorronde van de Champions League te laten deelnemen en is bereid juridische stappen te ondernemen. Als de UEFA begin augustus een besluit neemt over de Europese inschrijvingen die in het nadeel is van de Alkmaarders, wordt een gang naar sporttribunaal CAS niet uitgesloten.

"In Alkmaar zijn ze Zeist eigenlijk wel spuugzat en daar hoeven ze niets meer mee te maken hebben", reageert Elshoff op uitspraken van de voormalig juridisch adviseur van AZ, Karim Aachboun, in enkele kranten. Daarin noemde hij KNVB-directeur Eric Gudde een leugenaar.

"Dat de relatie moeilijk is, weten we eigenlijk sinds AZ niet kwam opdagen bij de ledenvergadering van de KNVB. Gudde is het pijnpunt en dit komt nooit meer goed. Dat zal Gudde zelf ook vermoeden", aldus Elshoff.