Waar is het blauw op straat? De wijkagent ziet het niet

Wat verwachten burgers straks van de nieuwe regering? In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekt Nieuwsuur in de serie 'Buiten het Binnenhof' door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten. Want de politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land.

"We moeten mensen teleurstellen. Na netjes een aangifte, van bijvoorbeeld een gestolen fiets, wordt een zaak toch niet in behandeling genomen. Dat is lastig uitleggen en voor het vertrouwen in de politie niet goed."

In Capelle aan den IJssel zijn wijkagenten Niels de Jong en Tijs de Vries het gezicht van de politie in hun wijk. "De kracht is: er altijd zijn en je gezicht laten zien. Dan ben je de problemen voor", zegt De Vries.

Volgens Justitieminister Ferd Grapperhaus is er nog nooit zoveel politie geweest, maar in de praktijk merken de wijkagenten, beiden in 2005 begonnen - daar weinig van. "Ze tellen nu voor de politiesterkte ook studenten mee. Maar die zitten nog deels op school. Dat geeft dus een scheef beeld", zegt De Jong.

Hun werk staat onder toenemende druk. Door de bezuinigingen in de zorg moeten wijkagenten ook bijspringen bij noodoproepen en hulp bieden aan verwarde personen. Dat gaat ten koste van het echte politiewerk.

"Soms kunnen we niet eens in de wijk zijn. En dus ook geen drugcriminaliteit opsporen of boeven vangen."