Zorgen bij NCTV over rol Erdogan bij opkomst salafisme in Nederland

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over de opkomst van het salafisme onder Nederlanders met Turkse afkomst. In een interne nota die HP/De Tijd in bezit heeft, schrijft de NCTV dat de Turkse president Erdogan een bewuste islamiseringsstrategie uitvoert die van invloed is in Nederland.

Erdogan zou ruimte geven aan salafistische, soms jihadistische organisaties die banden hebben met Turks-Nederlandse instellingen. Dat kan de Nederlandse veiligheid raken, denkt de dienst.

Zo wordt er in de vertrouwelijke nota een mogelijk verband gelegd tussen de "antiwesterse retoriek" van de Turkse president en de terroristische aanslag op een tram in Utrecht in 2019. Daarbij vielen vier doden. Erdogan had een dag voor de aanslag in Utrecht gesproken over de aanslagen op moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Erdogan plaatste die 'in een context van oorlog tussen moslims en christenen', citeert HP uit de nota.

De NCTV bevestigt aan de NOS het bestaan van de nota, maar wil niet op de inhoud daarvan ingaan.

Waarschuwing voor radicalisering

In het rapport staat dat de Turkse gemeenschap "kwetsbaar is voor beïnvloeding vanuit Turkije". De connecties met Turkije zijn sterk, veel Turkse Nederlanders stemmen op Erdogan bij Turkse verkiezingen. Ook zijn ze verbonden aan stichtingen die in contact staan met de Turkse overheid.

Met name Turks-Nederlandse jongerenorganisaties zouden zich bezighouden met de fundamentalistische stroming van de islam. De nota waarschuwt voor radicalisering, ook online.

De nota is nog niet 'analystisch voldragen'. Dat betekent onder meer dat de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog hun visie erop moeten geven. Op dit moment beoordelen die diensten het rapport. Daarna beslist de NCTV of de nota nog moet worden aangepast en wordt gepubliceerd of dat die vertrouwelijk blijft.

De inhoudelijke analyse van het rapport wordt meegenomen in een schets van bedreigingen voor de veiligheid die drie keer per jaar wordt uitgebracht, zegt de NCTV. De dienst verwacht dat de volgende versie daarvan eind maart, begin april uitkomt.