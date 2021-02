Hoe Tom Okker 45 jaar geleden opeens in een Nigeriaanse coup terechtkwam

Okker kan zijn oren niet geloven. "We waren bezig met een tennistoernooi", vertelt de - tegenwoordig - kunsthandelaar 45 jaar na dato. "Ik was al uitgeschakeld in het enkelspel, maar speelde nog wel dubbels. Die ochtend zouden we gewoon naar de baan gaan. Maar na die coup kon niets meer."

Tom Okker, Nederlands beste tennisser, is net wakker geworden in de Amerikaanse ambassade. Op de achtergrond hoort hij marsmuziek, af en toe onderbroken door een monotone stem. De stem is van Buka Suka Dimka, een 36-jarige kolonel in het Nigeriaanse leger. Hij verklaart op de radio dat de 'Jonge Revolutionairen' de macht hebben overgenomen. Ook kondigt hij de staat van beleg af, iedereen moet binnen blijven.

De generaal bladert nog even door zijn papieren. Als hij opkijkt, kijkt hij recht in de loop van een machinegeweer. Twee tellen later is hij dood.

In tegenstelling tot zijn voorgangers is generaal Mohammed gewend om zonder politie-escorte naar zijn werk te gaan. De man die zelf in 1975 door een staatsgreep aan de macht is gekomen, voelt zich zeker. Hij heeft de touwtjes stevig in handen en dankzij de ontdekte oliebronnen gaat het Nigeria de laatste maanden voor de wind. Hij heeft niets te vrezen.

Op 13 februari 1976, rond een uur of acht 's ochtends, sluipen vier mannen langs de weg in Lagos. Het verkeer in de grootste stad van Nigeria is een ramp, er is geen doorkomen aan voor de zwarte Mercedes met staatshoofd Murtala Mohammed.

Wat doet Okker, in de jaren zestig en zeventig een absolute topper in het mannentennis, in Nigeria? "Ik speelde in die jaren in de World Championship Tennis. Dat was een profcircuit met 48 spelers bedacht door Lamar Hunt."

Hunt is in die jaren een van de eersten die de commerciële waarde van sport inziet. Zo is hij onder meer de oprichter van Kansas City Chiefs (American football) en Chicago Bulls (basketbal) en staat hij aan de basis van de NFL en de voetbalcompetities NASL en MLS.

"In twee groepen reisden we in de eerste maanden van het jaar de wereld rond om toernooien te spelen", vervolgt Okker. "Lagos was een nieuw toernooi, maar op zich niets bijzonders voor ons. Vooraf heb ik ook geen moment het gevoel gehad dat het onveilig zou zijn in Nigeria."

Praatje maken met Pelé

Nadat hij met zijn vriend Arthur Ashe en de andere tennissers het toernooi van Richmond had gespeeld, was Okker naar Nigeria gevlogen. In Lagos wacht Okker een verrassing. Voor de verandering neemt hij niet zijn intrek in een hotel, maar is hij samen met Ashe en Jeff Borowiak te gast bij de Amerikaanse ambassadeur.

Het toernooi begint op maandag 9 februari met een kater. De als tweede geplaatste Okker verliest meteen in de eerste ronde van de Duitser Karl Meiler. Het dreigt zo een lange week te worden.

De diplomatie biedt uitkomst. De Amerikaanse ambassadeur is trots op zijn beroemde gasten. Maar ze zijn niet de enige beroemdheden in town. De tennissers ontvangen een uitnodiging voor een cocktailparty op de Braziliaanse ambassade. "Pelé was ook in Lagos voor een promotiecampagne van een frisdrankenmerk. Voor ik het wist, stond ik met Pelé een praatje te maken."