Duizenden Halt-straffen minder door corona

Jongeren met een Halt-straf - ANP

Afgelopen jaar zijn vanwege corona duizenden Halt-straffen minder opgelegd dan in de jaren ervoor. Over het afgelopen decennium kregen gemiddeld 16.500 jongeren een alternatieve straf, maar in 2020 waren dat er slechts 13.421. Omdat jongeren minder op straat waren door thuisonderwijs en de lockdown, daalde het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling, staat in het jaarverslag van het bureau. Een op de tien afgehandelde zaken was corona-gerelateerd, zoals overtredingen van het samenscholingsverbod. Uit het overzicht blijkt dat zaken als baldadigheid en verstoring van de openbare orde vaker werden bestraft, terwijl het schoolverzuim kelderde van 2401 in 2019 naar 968 gevallen. Er was een grote stijging van het aantal verkeersdelicten. Die toename werd veroorzaakt door een pilotproject, waarbij jongeren die zonder rijbewijs worden betrapt voortaan ook een Halt-straf krijgen.

Vanwege de pandemie kon Halt vaak de gebruikelijke alternatieve straffen niet opleggen, zoals werken in een verpleeghuis of op een kinderboerderij. In plaats daarvan kregen jongeren bijvoorbeeld de opdracht boodschappen te doen voor een oudere, helpen bij het huiswerk van een broertje of zusje of klusjes in huis. Als bewijs moesten foto's en filmpjes worden opgestuurd.

Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen na een overtreding een Halt-straf krijgen, waarbij de nadruk niet ligt op bestraffen, maar op het corrigeren van de fout en voorkomen van slecht gedrag in de toekomst, bijvoorbeeld door schade te herstellen of excuses te maken. De regeling werd veertig jaar geleden ingevoerd.