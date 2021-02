Voor Hendriks bestaat maar één ideale opvolger: 'Verhaeren gelijk vastleggen'

"Belangrijk is dat we niet op zoek moeten gaan naar een tweede Maurits Hendriks. Het is goed om na een periode van 12,5 jaar een aantal zaken te veranderen. We moeten voortborduren op de ingeslagen weg. Zijn opvolger moet een nieuw sausje over het bestaande beleid gieten."

Maurits Hendriks is nog een jaar als technisch directeur in dienst van sportkoepel NOC*NSF, maar de discussie over wie hem na de Winterspelen van 2022 in Peking moet opvolgen is inmiddels al volop losgebarsten.

"Of Verhaeren de verbinder is die we zoeken? Hij voldoet in ieder geval aan het profiel. En zeg eens eerlijk: hoeveel andere geschikte kandidaten zijn er eigenlijk? Dit lijkt me voor Verhaeren een ideaal moment om in te stappen."

"Het moet in ieder geval iemand zijn met verbindende kwaliteiten, die ook nog eens een eigen visie durft te hebben. Mijn gedroomde kandidaat staart zich niet langer, zoals bij Hendriks het geval is, blind op de top-10 ambitie. Je hebt er niets aan om permanent tot de beste tien sportlanden van de wereld te horen als tegelijkertijd de aanvoer van jeugdig talent stagneert."

"Anderzijds is een achtergrond in een teamsport geen voorwaarde. Dus staat Verhaeren bovenaan mijn lijstje met belangrijkste gegadigden. Los van zijn kwaliteiten is hij iemand die innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Net als Hendriks. Bovendien heeft hij als technisch directeur van de Australische zwembond veel voor elkaar gekregen. En dat was geen gemakkelijke taak."

Ook voor oud-hockeyer Jacques Brinkman is er maar één kandidaat. "De lijst met gegadigden is heel erg klein en dat is een zorgelijk gegeven. Dat was in 2008 ook al het geval, toen Hendriks uiteindelijk werd aangesteld als technisch directeur van NOC*NSF. Ik geloof dat Toon Gerbrands destijds de enige andere kandidaat was."

"Gerbrands zou deze functie nog altijd kunnen bekleden, al denk ik dat hij inmiddels te veel aan het voetbal gekleefd is om zich daarvan los te maken. Dan blijft er voor mij maar één naam over. Verhaeren is eenzelfde type als Maurits Hendriks. Meteen vastleggen dus, zou ik zeggen."

Verdeeld over de erfenis

Zo eensgezind als ze zijn over wie in Hendriks' voetsporen moet treden, zo verdeeld blijken Van Galen, Van der Geest en Brinkman als hen gevraagd wordt welke erfenis de technisch directeur van NOC*NSF over twaalf maanden nalaat.

Van Galen, coach van de waterpolovrouwen die tijdens Peking 2008 goud pakten, roemt Hendriks. "Hij heeft ervoor gezorgd dat topsport draagvlak heeft gekregen. Ook, of misschien wel juist in politiek Den Haag. Hij heeft bij het ministerie van VWS veel voor elkaar gekregen. Kijk alleen maar naar het aantal grote internationale titeltoernooien en olympische kwalificatietoernooien dat sinds zijn aanstelling in Nederland is georganiseerd. Hij heeft ons land daarmee in de schijnwerpers gezet."