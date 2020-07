OM: Caloh Wagoh wilde verdachte achter martelcontainer doden

Het Openbaar Ministerie denkt dat Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. achter een moordpoging zit op de onlangs opgepakte sportschoolhouder Robin van O. uit Utrecht. Die wordt in verband gebracht met de onlangs aangetroffen martelcontainers in Wouwse Plantage.

Volgens het OM was de motorclub een goed geoliede machine. Communicatie verliep bijvoorbeeld via versleutelde telefoons en wapens werden verstopt. Ook zegt het OM dat vluchtauto's op verschillende plaatsen werden geparkeerd en in brand werden gestoken.

Dood op bestelling

Uit chatgesprekken blijkt volgens het OM dat Caloh Wagoh op professionele wijze "dood op bestelling op afstand" aanbod.

De belangrijkste klant van de motorclub zou de in december opgepakte Ridouan Taghi zijn. Hij wordt vervolgd in een ander proces dat gaat over een reeks criminele afrekeningen, Marengo. Het OM moet nog besluiten of Taghi ook in dit proces wordt vervolgd.

Delano R. is medeoprichter van Caloh Wagoh. Hij werkte mee aan een programma van RTL ten tijde van zijn arrestatie in 2018. Toen hij werd opgepakt, is het project direct stilgelegd.

