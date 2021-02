Nadal weer een stap dichter bij het ultieme record van 21 grandslamtitels

Nadal kan bij de Australian Open zijn 21ste grandslamtitel pakken. Hij is met 20 titels nu nog gedeeld recordhouder met zijn Zwitserse rivaal Federer, die niet meedoet in Melbourne. Novak Djokovic heeft 17 grandslamtitels. Bij de vrouwen hoopt Serena Williams deze week zelfs haar 24ste grandslamtitel te halen .

De Spaanse nummer twee van de wereld versloeg de Italiaan Fabio Fognini met 6-3, 6-4, 6-2 en is nog zonder setverlies in Melbourne. In de tweede set kwam Nadal een break achter, maar hij maakte de 4-2 achterstand snel ongedaan.

De als vierde geplaatste Medvedev boekte tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald zijn achttiende overwinning op rij: 6-4, 6-2, 6-3. Daarmee plaatste de winnaar van de ATP Finals en US Open-finalist van 2019 zich voor het eerst voor de kwartfinales in Melbourne.

Roeblev, die als zevende is geplaatst, zag bij een 6-2, 7-6 (3) voorsprong zijn Noorse tegenstander Casper Ruud opgeven met een blessure. "In ieder geval een van ons zal in de halve finales staan", zei Roeblev over de ontmoeting met zijn landgenoot Medvedev.