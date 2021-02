'Weinig uitzicht versoepelingen VK' • Onderzoek naar werking vaccins kankerpatiënt

Het eerste onderzoek ter wereld naar de werking van het vaccin bij kankerpatiënten wordt in Nederland gestart. Drie ziekenhuizen slaan de handen ineen om deze kwetsbare groep meer zekerheid te verschaffen over het vaccin. Ruim 600 patiënten doen mee.

Tot nu toe is het nog onduidelijk of patiënten die chemo- of immunotherapie ondergaan wel genoeg beschermd zijn tegen het virus als ze het vaccin hebben gekregen. Volgens onderzoeksleider Liesbeth de Vries van het UMC Groningen zou het best mogelijk kunnen zijn dat deze patiënten nog een derde dosis nodig hebben, in plaats van de gangbare twee, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

"Er gaat bijna geen polibezoek voorbij zonder dat patiënten vragen of ze zich wel of niet moeten laten vaccineren", zegt De Vries. Over de hele wereld maken kankerpatiënten zich zorgen over de effectiviteit van het coronavaccin. Het onderzoek wordt ook internationaal met veel belangstelling gevolgd.

De deelnemers aan het onderzoek krijgen de vaccinaties toegediend en daarna wordt de aanmaak van antilichamen tegen het coronavirus gemeten. De onderzoekers verwachten dat ze de eerste resultaten over acht weken naar buiten worden gebracht.