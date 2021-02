Uitbraak op afdeling UMCG Groningen • Kappers hopen dat regering Duits voorbeeld volgt

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft de data bekendgemaakt van enkele nieuwe coronaproefevenementen. In maart zal Fieldlab Evenementen een concert, een dance-evenement, een muziekfestival en een dancefestival organiseren.

Het dance-event is op 6 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam, het concert een dag later op dezelfde locatie. De dance- en muziekfestivals zijn op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen op 13 en 14 maart. Bij de evenementen in de Ziggo Dome is ruimte voor 1300 deelnemers, bij die in Biddinghuizen voor 1500.

Deelnemers moeten maximaal 48 uur van tevoren een PCR-test ondergaan en een negatieve uitslag daarvan overleggen. Tijdens het evenement worden ze onder meer gevolgd met polsbandjes om te kijken met wie ze in contact komen en hoe lang dat contact duurt.

In het kader van de proef worden er nog meer optredens georganiseerd, zoals een show van cabaretier Guido Weijers. Daarnaast zullen er proeven gedaan worden met publiek bij voetbalwedstrijden. De data van die evenementen zijn nog niet bekend.

Vandaag was het eerste proefevenement dat kennis moet opleveren over hoe evenementen coronaproof kunnen doorgaan. Het ging om een congres in Utrecht.