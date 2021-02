Test- en priklocaties GGD dicht • Onderzoek naar werking vaccins kankerpatiënten

Drie Nederlandse ziekenhuizen starten een onderzoek naar de werking van coronavaccins in combinatie met kankerbehandelingen, meldt De Telegraaf. Ruim 600 patiënten doen mee.

Het zou nu nog onduidelijk zijn of patiënten die chemo- of immunotherapie ondergaan wel genoeg beschermd zijn als ze het vaccin hebben gekregen. Volgens onderzoekleidster Liesbeth de Vries van het UMC Groningen zou het best mogelijk kunnen zijn dat deze patiënten nog een derde dosis nodig hebben, in plaats van de gangbare twee, vertelt ze in de krant.