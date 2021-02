Code rood voor groot deel van het land, vooral glad op stoepen en lokale wegen

Het KNMI waarschuwt vanochtend voor verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. Voor een groot deel van het land geldt code rood, een weeralarm. In Zeeland en Zuid-Holland is de gladheid volgens het weerinstituut beperkt en geldt inmiddels code geel.

Op de snelwegen lijkt de hinder vooralsnog mee te vallen, maar het kan vooral op lokale wegen, stoepen en fietspaden spiegelglad worden. Uit voorzorg zijn in het hele land de test- en vaccinatielocaties van de GGD's dicht tot 12.00 uur. Ook blijven sommige scholen en kinderopvanglocaties vandaag gesloten, of gaan ze later open.

De zone met neerslag met ijzel trekt langzaam in oostelijke richting. "Daar gaat het het langste door, daar is het koudst en daar is de ondergrond ook het koudst", zegt weerman Marco Verhoef. "Als mensen nu op hun thermometer kijken denken ze misschien: het is boven 0, niets aan de hand. Maar de lucht is nog vrij droog en als daar neerslag in valt, dan gaat dat allemaal afkoelen en dan kan dat druppeltje toch onderkoeld raken. Als dat de grond raakt of een bevroren oppervlakte, dan gaat het bevriezen en kan het lokaal spekglad worden."

Stoepen en lokale wegen

De problemen op de doorgaande wegen zullen wel meevallen, denkt Verhoef, omdat er de afgelopen week stevig is gestrooid. Rijkswaterstaat meldt dat er vandaag meer dan 3,2 miljoen kilo zout is gestrooid.

Problematischer zal het op lokale wegen worden waar niet is gestrooid, of op stoepen. "Ga je het huis uit, dan heb je kans dat nog voordat je de auto bereikt al de problemen ervaart", zegt Verhoef. "En in de auto zelf dat het wel meevalt."

De neerslag trekt de komende uren over het land. Aan het einde van de ochtend zal het in de strook over het midden van het land wel klaar zijn, zegt Verhoef, en rond 14.00 uur ook in het oosten.