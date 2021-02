Code rood overal voorbij, nog wel waarschuwing voor gladheid in noorden

Het KNMI heeft code rood ingetrokken. Het weeralarm werd afgegeven vanwege hinder door gladheid als gevolg van ijzel. In Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden werd code rood om 12.55 uur ingetrokken, eerder op de dag gebeurde dat ook al voor de rest van het land.

Voor het grootste deel van Nederland geldt de rest van de dag nog wel code geel, voor Zeeland is geen waarschuwing meer van kracht. Het KNMI waarschuwt wel dat in Groningen en Drenthe plaatselijk nog verraderlijke gladheid voorkomt als gevolg van ijzel en sneeuw- en ijsresten. Dat geldt vooral voor de lokale wegen.

Het verkeer op de doorgaande wegen lijkt weinig last van het winterweer te hebben gehad. Alleen in het noorden van het land, met name in Friesland en Groningen, gebeurden meerdere ongelukken. Onder meer bij de A31 bij het Friese Dronrijp raakte een auto door de gladheid van de weg.

Ook op de A7 tussen Sneek en Bolsward en op de N46 bij Groningen waren ongelukken. In Franeker werden wegen afgesloten vanwege de gladheid.

IJslaagje

"Ondanks dat we flinke hoeveelheden zout hebben gestrooid, komt de regen op een bevroren ondergrond terecht", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De regen vormt een ijslaagje op het zout en dat zorgt ervoor dat het zout niet meer werkt. Daardoor kan in zeer korte tijd een heel glad wegdek ontstaan."

Afvalbedrijf Omrin zegt dat het afval vanwege de gladheid later wordt opgehaald. Vervoerder Arriva had in Friesland het busvervoer stilgelegd. Vanaf 13.00 uur zijn de bussen daar weer gaan rijden. Rijkswaterstaat heeft vandaag ruim 5,5 miljoen kilo zout gestrooid.

Gladheid op lokale wegen en stoepen

Vanwege het weeralarm waren uit voorzorg op veel plekken de test- en vaccinatielocaties van de GGD's dicht. Veel locaties zijn inmiddels weer geopend. Bij de GGD Drenthe blijven beide locaties, in Assen en Emmen, de hele dag dicht.

Ook zijn sommige scholen en kinderopvanglocaties vandaag gesloten, of gingen ze later open.

Ook voetgangers merkten vanochtend dat het soms spekglad is: