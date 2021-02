Code rood nog voor Groningen en Drenthe, her en der ongelukken

Vooral in het noorden van het land is er nog hinder door de gladheid als gevolg van ijzel. In Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden geldt nog code rood, een weeralarm. Vooral op de lokale wegen kan het glad zijn, waarschuwt het KNMI.

Ook voor de rest van het land was code rood van kracht, maar inmiddels geldt voor de andere tien provincies code geel. Wel waarschuwt het KNMI dat er in het hele land, vooral op lokale wegen en in woonwijken, nog aanhoudende gladheid is door sneeuwresten. Ook na de ijzel kan dit nog enige tijd het geval zijn.

Het verkeer op de doorgaande wegen lijkt weinig last van het winterweer te hebben gehad. Alleen in het noorden van het land, met name in Friesland en Groningen, gebeurden meerdere ongelukken. Onder meer bij de A31 bij het Friese Dronrijp raakte een auto door de gladheid van de weg. Ook op de A7 tussen Sneek en Bolsward en op de N46 bij Groningen waren ongelukken. In Franeker werden wegen afgesloten vanwege de gladheid.

Afvalbedrijf Omrin zegt dat het afval vanwege de gladheid later wordt opgehaald. Vervoerder Arriva heeft in Friesland het busvervoer stilgelegd. Vanaf 13.00 uur gaan daar de bussen weer rijden. In de provincies Groningen en Drenthe rijden de bussen wel volgens dienstregeling, zegt Qbuzz.

Gladheid op lokale wegen en stoepen

In het hele land kan het vooral op lokale wegen, stoepen en fietspaden nog wel glad zijn. Uit voorzorg zijn op veel plekken de test- en vaccinatielocaties van de GGD's dicht tot zeker 12.00 uur. Bij de GGD Drenthe blijven beide locaties, in Assen en Emmen, de hele dag dicht.

Op sommige plekken zijn de locaties nog voor 12.00 uur open gegaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio Zeeland, waar sinds 10.00 uur weer wordt getest en ingeënt. Ook blijven sommige scholen en kinderopvanglocaties vandaag gesloten, of gaan ze later open.

"De situatie gaat langzaam maar zeker verbeteren", zegt weerman Marco Verhoef. "Niet alleen in het westen, waar het redelijk voorbij is, maar ook op andere plaatsen. De temperaturen gaan oplopen en de ijzel gaat zich verder richting Duitsland wegbewegen."

De weerman verwacht dat rond 14.00 uur ook het oosten van het land van de ijzel af zal zijn. "Dat wil niet zeggen dat het dan direct nergens meer glad is", zegt hij. "Op de stoepen komen nog sneeuwresten zijn, en die zijn nog steeds onnoemelijk glad. Het blijft dus even oppassen, maar de wegen zijn dan grotendeels schoon." Rijkswaterstaat heeft vandaag ruim vijf miljoen kilo zout gestrooid.

Ook voetgangers merkten vanochtend dat het soms spekglad is: