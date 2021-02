Wekdienst 15/2: Code rood vanwege ijzel • Eerste 63- en 64-jarigen ingeënt

Goedemorgen! Regen en koude temperaturen van het wegdek zorgen voor ijzel en daarom is in delen van het land code rood afgekondigd. En de eerste 63- en 64-jarigen krijgen bij hun huisarts een coronavaccin van AstraZeneca.

Het is vandaag bewolkt en lange tijd valt er regen of motregen. Tijdens de eerste ochtenduren is er vooral in het noordoosten en oosten ook kans op gladheid door ijzel. Vanmiddag wordt het 3 graden in het noorden tot lokaal 7 graden in Zeeland. De komende dagen valt er zo nu en dan wat regen. Het is daarbij zacht met in de middag een graad of 9.