Ook in Melbourne pakt Svitolina geen grandslamtitel, Barty blijft op koers

In Pegula trof Svitolina een speelster in vorm. De Amerikaanse nummer 61 van de wereld - wier ouders NHL-team Buffalo Sabres en NFL-team Buffalo Bills bezitten - bereikte voor het eerst de laatste acht van een grandslamtoernooi.

Svitolina is al jaren een vaste waarde in de toptien van de wereld, maar kan haar stempel maar niet drukken op de grandslams. Voorlopig moet de winnares van de WTA Finals van 2018 het doen met halvefinaleplaatsen in 2019 op Wimbledon en de US Open.

Vanaf de baseline kon Pegula goed mee in het tempo van Svitolina, alleen zocht zij vaker dan de Oekraïense het net op om het punt daadwerkelijk binnen te halen. Een break op 3-3 in de derde set bleek cruciaal.

"Jen is super", zei Pegula. "Ze stuurde me al berichtjes met: dit is geweldig, ik ben zo blij voor je en zo trots op je. We dagen elkaar altijd uit. Nu kunnen we dat doen in de kwartfinales van een grandslam."

Voor Brady is dat geen onbekend terrein. Zij was vorig jaar al halvefinaliste bij de US Open.

Barty blijft zonder setverlies

Een andere Amerikaanse, Shelby Rogers, kon niet voor een verrassing zorgen tegen de nummer een van de wereld, Ashleigh Barty. De Australische won met 6-3, 6-4 en is nog zonder setverlies in Melbourne.