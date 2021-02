Een jaar voor de Spelen schudt Van der Poel het Nederlandse schaatsen op

Zondagmiddag presteerde hij wat al veertien jaar niet was gebeurd, een wereldrecord op het ijs van Thialf. Drie dagen na zijn WK-titel op de vijf kilometer kwam Van der Poel in een bijzonder knap schema, waarin zijn laatste drie ronden de snelste waren, tot een wereldrecord op de tien kilometer.

Leidt dat tot reflectie bij de schaatsbond? "Wat dit seizoen doet, is dat coaches dingen in een ander perspectief gaan plaatsen", zegt Remy de Wit, namens de KNSB verantwoordelijk voor het technische beleid.

En er zijn meer schaatsers die met een a-typische voorbereiding, verstoord door de coronacrisis, een wereldtitel pakten afgelopen weekeinde. Ze stonden ofwel nauwelijks op het ijs of hadden tot half januari weinig serieuze competitie, terwijl de Nederlanders in Heerenveen de hele winter door zowel de faciliteiten als de wedstrijdprikkels hadden.

Een jaar voor de Olympische Spelen lijkt hij in Peking misschien wel de grootste kwelgeest van de Nederlandse ploeg te kunnen worden. En niet alleen omdat hij wint, met name de manier waarop valt op.

"Misschien gaan er dingen veranderen in bepaalde voorbereidingen. Aan de andere kant zit je al zo dicht bij de Spelen dat je de routes die je bent ingeslagen niet zomaar drastisch kunt veranderen omdat een andere partij dat ook doet."

"In topsport kan een nieuwe prikkel op korte termijn succesvol zijn", vervolgt De Wit. "Maar je weet niet of die prikkel leidt tot langetermijnsucces. De coaches in de topteams zijn van zo'n niveau dat je ervan uit mag gaan dat ze het analyseren. Ik maak me geen zorgen dat we niet nadenken over wat we hiermee doen."

Graag al eerder naar Peking

Alles in het komende seizoen staat in het teken van de Spelen van Peking, van 4 tot en met 20 februari 2022. Normaal gesproken worden de WK afstanden een jaar voor elke Spelen afgewerkt in de olympische hal, maar door de coronacrisis bleek dat onhaalbaar.

